La FAA prevé más de 417 mil vuelos para Acción de Gracias, el mayor tráfico aéreo en 16 años, pese a fallas y retrasos.

La Administración Federal de Aviación de EUA (FAA) prevé, con más de 417,000 vuelos y más de 52,000 programados solo este martes, el mayor tráfico aéreo en 16 años durante los nueve días del festivo de Acción de Gracias, en medio de fallos técnicos, retrasos y escasez de controladores aéreos.

"Nuestros controladores de tránsito aéreo y profesionales de la seguridad trabajan sin descanso para mantener a los estadounidenses en movimiento durante la que se espera sea la semana de viajes por Acción de Gracias más ajetreada de los últimos 16 años", dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado.

Unos 81.5 millones de estadounidenses se desplazarán a al menos 80 kilómetros de sus hogares durante este festivo, uno de los más importantes del año en el país, según estima la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que prevé 121,000 viajeros menos que el año pasado, cuando se registraron 81.6 millones.

Esta cifra pondría fin a una racha de tres años consecutivos de récords en los desplazamientos por el festivo, celebrado el cuarto jueves de noviembre, indica la entidad, que registra un aumento en quienes optan por cruceros, autobuses y trenes.

La asociación señaló que los vuelos de ida y vuelta son un 17 % más caros que en 2025, para un costo promedio de unos 800 dólares por boleto.

Estos movimientos se producirán en medio de una situación complicada en los aeropuertos del país, con retrasos provocados por fallos en los sistemas de importantes aerolíneas como Delta Airlines y United Airlines y la suspensión temporal de vuelos este lunes en el ajetreado Chicago O'Hare por falta de personal en el centro de control aéreo.