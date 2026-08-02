Accidente en Kenia deja al menos ocho muertos

Al menos Ocho personas murieron y tres resultaron heridas tras un choque entre un camión y un tuk-tuk en el centro-sur de Kenia

Al menos ocho personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas este sábado tras un accidente de tránsito registrado en el poblado de Murubara, ubicado en el condado de Kirinyaga, en el centro-sur de Kenia, informaron autoridades policiales.

El percance involucró a un camión de reparto y un tuk-tuk, además de alcanzar a dos peatones que transitaban por la orilla de la carretera.

Choque frontal dejó la mayoría de las víctimas

De acuerdo con el comandante de la Policía del subcondado de Mwea Este, Stephen Okal, el camión circulaba a alta velocidad cuando impactó de frente contra el vehículo de tres ruedas.

Seis de las víctimas mortales viajaban en el tuk-tuk y se dirigían desde la localidad de Kimbimbi hacia la zona agrícola de Mwea para participar en labores de siembra de arroz.

Las otras dos personas fallecidas eran peatones que caminaban por el acotamiento y fueron alcanzadas por los vehículos tras el impacto.

Tras el accidente, los equipos de emergencia trasladaron a los lesionados a distintos centros médicos. Dos de ellos fueron ingresados al Hospital Kimbimbi, mientras que una tercera persona, con heridas de mayor gravedad, fue llevada al Hospital de Referencia del Condado de Kerugoya.

El conductor del camión sufrió lesiones menores y quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el accidente.

Investigan las causas del percance

Según testimonios de personas que presenciaron el hecho, el operador del camión intentaba esquivar varios baches en la carretera cuando perdió el control de la unidad, lo que provocó el choque frontal.

La Policía continúa recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Kenia registra de manera constante un elevado número de accidentes viales con consecuencias fatales, una situación que especialistas atribuyen al deterioro de muchas carreteras, el mal estado del parque vehicular y el exceso de velocidad en diversas rutas del país.