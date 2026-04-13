Accidente en Ecuador deja cinco muertos y 29 heridos

Cinco personas fallecieron y 29 resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la zona costera de Santa Elena

Cinco personas fallecieron y 29 resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la zona costera de Santa Elena, luego de la colisión entre un autobús de pasajeros y un vehículo liviano, informaron autoridades de emergencia.

El siniestro fue reportado a las 04:31 hora local al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que confirmó posteriormente la actualización del saldo por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

De acuerdo con el informe oficial, los ciudadanos lesionados fueron atendidos en el lugar del accidente y posteriormente trasladados a distintos centros de salud para su valoración médica.

Las unidades involucradas fueron retiradas de la vía con el objetivo de restablecer la circulación, mientras que los vehículos fueron trasladados al Centro de Retención Vehicular correspondiente.

Cifras actualizadas del siniestro

Inicialmente se había reportado un menor número de víctimas, sin embargo, el balance final confirmó cinco fallecidos y 29 heridos, lo que elevó la gravedad del hecho.

Las autoridades de tránsito mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El hecho ocurre en un contexto de alta siniestralidad vial en el país. Datos oficiales señalan que miles de accidentes de tránsito se registran cada año en Ecuador, con un impacto significativo en lesiones y pérdidas humanas.