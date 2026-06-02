Accidente de volqueta provoca siete muertes en Honduras

Un camión de carga perdió el control en una transitada zona comercial de Tegucigalpa, dejando al menos siete personas fallecidas y varios heridos

Al menos siete personas murieron y diez más resultaron heridas este lunes tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el sector oriental de Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, una volqueta de carga pesada habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad mientras circulaba por una de las principales vías de la ciudad.

Entre las víctimas mortales se encuentra el operador del vehículo, quien falleció calcinado después de que parte de la unidad se incendiara tras el impacto.

Las autoridades indicaron que el camión terminó volcado entre viviendas y puestos comerciales instalados a la orilla de la carretera, lo que incrementó la magnitud del accidente y el número de afectados.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el siniestro, múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos y organismos de socorro acudieron a la zona para atender a los lesionados y realizar labores de rescate.

Los reportes preliminares señalan que alrededor de diez personas fueron trasladadas al Hospital Escuela de Tegucigalpa para recibir atención médica, mientras que otros afectados fueron asistidos directamente en el lugar de los hechos.

El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, acudió al sitio de la tragedia para expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas y anunció que se brindará apoyo a las personas afectadas.

El funcionario calificó el accidente como una tragedia de grandes dimensiones y aseguró que las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para determinar con precisión las causas del percance.