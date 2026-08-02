Accidente de avioneta turística deja 13 muertos en Perú

La avioneta aparentemente había completado el sobrevuelo y se aproximaba al aeródromo de Nasca cuando perdió comunicación con la torre de control

Trece personas murieron este sábado después de que una avioneta turística se estrellara y se incendiara en el sector Pueblo Viejo, cerca del aeródromo María Reiche, en la provincia de Nasca, al sur de Perú.

La aeronave transportaba a 11 turistas, un piloto y un copiloto o guía, quienes habían partido desde la ciudad de Pisco para realizar un recorrido sobre las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos de la región de Ica.

El accidente ocurrió un día después de que fuertes vientos levantaran polvo y arena en la zona; sin embargo, las autoridades todavía no han establecido si las condiciones meteorológicas influyeron en el siniestro.

Avioneta habría completado el recorrido turístico

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perteneciente a la empresa Aerodiana salió después del mediodía desde el terminal aéreo de Pisco con dirección a los geoglifos trazados sobre el desierto peruano.

La avioneta aparentemente había completado el sobrevuelo y se aproximaba al aeródromo de Nasca cuando perdió comunicación con la torre de control. Los ocupantes de otra aeronave que volaba dentro del mismo radio habrían observado el momento del accidente y alertaron sobre la emergencia.

El impacto se produjo en un terreno agrícola del sector Pueblo Viejo, donde la unidad comenzó a incendiarse. Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero ninguno de los 13 ocupantes sobrevivió.

La Policía Nacional acordonó la zona para proteger los restos de la aeronave y permitir la intervención del fiscal de turno, personal forense y especialistas en investigación de accidentes aéreos.

Identidades de las víctimas permanecen sin confirmar

Las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentran 11 pasajeros y dos integrantes de la tripulación. Los turistas serían extranjeros, aunque hasta el momento no han sido revelados sus nombres, edades ni nacionalidades.

También deberá confirmarse si la segunda persona que acompañaba al piloto cumplía funciones de copiloto o de guía durante el recorrido turístico.

La Municipalidad Provincial de Nasca expresó sus condolencias a las familias y señaló que brindó apoyo en las labores de atención desde que recibió el reporte de la emergencia.

El gobierno municipal precisó que la investigación técnica y la supervisión de las operaciones corresponden a las autoridades aeronáuticas, que deberán determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Fuertes vientos afectaron la región un día antes

El siniestro ocurrió después de una jornada marcada por el incremento de los denominados vientos Paracas, corrientes que levantan grandes cantidades de polvo y arena y pueden reducir considerablemente la visibilidad.

En la ciudad de Pisco, las ráfagas alcanzaron aproximadamente 50 kilómetros por hora. Las condiciones adversas obligaron a suspender operaciones turísticas y desviar aeronaves que no pudieron aterrizar en Nasca durante el viernes.

No obstante, todavía no existe evidencia que relacione directamente esos fenómenos con la caída de la avioneta. Los investigadores deberán analizar las condiciones del tiempo al momento del vuelo, los registros de mantenimiento, la trayectoria de la aeronave y las comunicaciones sostenidas antes del impacto.

También se revisará el estado de los restos y la documentación de la tripulación para determinar si el accidente fue provocado por una falla mecánica, una pérdida de control, factores meteorológicos o una combinación de circunstancias.

Hasta ahora no se han reportado daños en las Líneas de Nasca, debido a que la aeronave cayó en una zona cercana al aeródromo y no directamente sobre los geoglifos reconocidos como Patrimonio Mundial.