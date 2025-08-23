Accidente de autobus turístico deja cinco muertes en Nueva York

Un autobus turístico que regresaba de las Cataratas del Niágara se accidentó en Pembroke, a 40 km de Búfalo, según la Policía de Nueva York

Un autobús turístico se accidentó este viernes en Nueva York con 54 pasajeros a bordo, de los cuales cinco personas perdieron la vida.

De acuerdo con la Policía Estatal de Nueva York, el bus regresaba de las Cataratas del Niágara y se accidentó en la Interestatal 90 de Pembroke a unos 40 kilómetros de Búfalo.

La misma fuente explicó que el piloto perdió el control durante una distracción y volcó al intentar evitar chocar contra un arcén de la carretera, pero se especificó que las causas del accidente siguen bajo investigación.

Las cinco personas fallecidas son adultas y, aunque no se reveló su identidad, se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran de origen filipino, chino e indio.

La Policía detalló que una investigación preliminar descartó una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al accidente y actualmente se encuentra cooperando con los agentes.

Además, un servicio de transporte médico de la localidad informó que tres helicópteros y otros servicios terrestres fueron desplazados a la zona para trasladar a más de 40 heridos a diferentes hospitales de la región y se espera que al menos dos personas sean operadas por fracturas expuestas en un centro asistencial público de Buffalo.