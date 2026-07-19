Accidente de autobús en Ecuador deja un muerto y 10 heridos

Un autobús de transporte público volcó en la provincia del Cañar, Ecuador, dejando una persona fallecida y diez lesionadas

Una persona murió y otras diez resultaron heridas luego de que un autobús de transporte público volcara en la provincia andina del Cañar, en el sur de Ecuador, informó este sábado el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

El accidente ocurrió durante la madrugada en la autopista Cuenca-Azogues, donde las autoridades desplegaron de inmediato recursos de atención para auxiliar a los pasajeros afectados.

El ECU 911 informó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros de salud para recibir atención médica, mientras que una persona perdió la vida a causa del siniestro.

Participan cuerpos de rescate

En las labores de auxilio participaron ambulancias y equipos de rescate del Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Policía Nacional y los cuerpos de Bomberos de Azogues, Biblián, Déleg y Cuenca.

Las autoridades mantienen la atención del caso tras el accidente registrado en una de las principales vías de conexión de la zona sur andina de Ecuador.