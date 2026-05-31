Accidente de autobús deja dos muertos en la Amazonía de Ecuador

El accidente ocurre en medio de una creciente preocupación por los siniestros de transporte registrados recientemente en carreteras de la Amazonía ecuatoriana

Un accidente de autobús en la Amazonía de Ecuador dejó al menos dos personas fallecidas y ocho más lesionadas, luego de que la unidad sufriera una volcadura en una carretera que conecta a las provincias de Morona Santiago y Pastaza.

El percance ocurrió en la vía Macas-Puyo, una de las rutas utilizadas para el traslado de pasajeros entre comunidades amazónicas, donde equipos de emergencia fueron movilizados tras recibir el reporte del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes de emergencia, el autobús terminó volcado a un costado de la vía, en un tramo donde las autoridades mantienen labores de verificación para determinar las condiciones en que ocurrió el accidente.

La unidad cubría la ruta entre Macas y Puyo cuando se registró el percance. Hasta el momento, las causas exactas del siniestro no han sido confirmadas oficialmente.

Personal de rescate y atención médica acudió al sitio para auxiliar a los pasajeros, asegurar la zona y coordinar el traslado de las personas heridas hacia centros hospitalarios cercanos.

Reportan dos fallecidos y ocho heridos

El saldo preliminar confirmado por los servicios de emergencia es de dos personas muertas y ocho lesionadas, quienes recibieron atención en el lugar antes de ser trasladadas para valoración médica.

Las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni el estado de salud detallado de los heridos, por lo que el balance podría actualizarse conforme avance la atención hospitalaria y el levantamiento de información.

El accidente ocurre en medio de una creciente preocupación por los siniestros de transporte registrados recientemente en carreteras de la Amazonía ecuatoriana.

En los últimos días se han reportado otros percances graves en rutas de la región, lo que ha reactivado el debate sobre las condiciones de las vías, los controles al transporte interprovincial y las medidas de prevención para reducir tragedias viales.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las causas del accidente y han reiterado el llamado a respetar las normas de tránsito, especialmente en carreteras con tramos sinuosos y condiciones propias de la zona amazónica.