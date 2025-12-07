Accidente de autobús deja 13 muertos y 35 heridos en Argelia

A través de redes sociales, el presidente envió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó pronta recuperaciób a los lesionados

Un accidente de autobús deja al menos 13 personas sin vida y 35 más heridas durante la mañana de este sábado, al este de Argelia.

Ante esto, el presidente Abdelmadjid Tebboune envió sus condolencias a los familiares de la víctimas.

"Nos sentimos profundamente entristecidos por el accidente de tráfico ocurrido hoy en el estado de Beni Abbes, que cobró la vida de 13 de nuestros ciudadanos. Con profundo pesar y dolor, expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas fallecidas" exclamó el mandatario

Autoridades investigan las causas del siniestro, mientras trabajan en la identificación de las víctimas.

Hasta el momento, también se desconoce la actividad que realizaba el autobús, o si pertenecía a una línea regular de pasajeros.