Accidente aéreo en Bolivia deja al menos 15 fallecidos

Un avión militar de carga se desplomó la tarde del viernes en las inmediaciones del aeropuerto que sirve a La Paz, en Bolivia, provocando una tragedia que dejó al menos 15 personas fallecidas y varios vehículos destruidos.

Accidente aéreo en inmediaciones de El Alto

Una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana cayó a tierra segundos después de despegar e impactó contra varios vehículos que circulaban por una carretera cercana al aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

De acuerdo con un informe preliminar del cuerpo de bomberos, el siniestro dejó al menos 15 personas muertas, además de varios lesionados y daños materiales de consideración.

La aeronave derrapó fuera del aeropuerto

Tras perder estabilidad, el avión se salió de la pista y terminó destruido en un terreno contiguo a la terminal aérea. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron restos del fuselaje esparcidos, vehículos severamente dañados y cuerpos sobre la vía.

El comandante departamental de Bomberos informó a medios locales que al menos 15 vehículos resultaron impactados. Los equipos de emergencia lograron sofocar las llamas que se desprendían del aparato minutos después del choque.

Transportaba dinero del Banco Central

La aeronave, un avión tipo Hércules, trasladaba billetes nuevos de moneda nacional del Banco Central hacia otras ciudades del país. Tras el accidente, una importante cantidad de dinero quedó esparcida fuera del aeropuerto.

Cientos de personas acudieron al sitio para recoger los billetes dispersos, lo que complicó las labores de rescate. Ante la aglomeración, la policía tuvo que intervenir utilizando equipo antimotines para dispersar a la multitud y permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Suspenden operaciones aéreas

Las autoridades determinaron la suspensión temporal de aterrizajes y despegues en la terminal aérea que sirve a La Paz, mientras se desarrollan las investigaciones y se retiran los restos de la aeronave.

La Dirección Departamental de Bomberos confirmó que el accidente dejó 15 personas fallecidas, seis heridas y 15 vehículos afectados, en uno de los siniestros aéreos más graves registrados recientemente en la zona.