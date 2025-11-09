Abuelitos roban más de 30 mil pesos en farmacia de Perú

Cuatro personas de la tercera edad aplicaron una distracción sincronizada en un negocio de San Miguel y lograron llevarse mercancía dermatológica de alto valor.

Un caso poco habitual llamó la atención internacional luego de que cuatro personas de la tercera edad robaron mercancía de alto costo en una farmacia ubicada en el distrito de San Miguel, en Perú. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento, generando amplia difusión en plataformas digitales debido a la precisión y particular metodología del atraco.

La mecánica del hurto

El robo se desarrolló a plena luz del día y fue protagonizado por tres hombres y una mujer. El grupo operó de forma coordinada para distraer por completo a la empleada de mostrador.

Uno de los adultos mayores fingió dolor físico severo para mantener ocupada a la trabajadora, mientras otro generaba ruido constante con un manojo de llaves para interferir aún más con su percepción auditiva. Este escenario permitió que un tercer integrante tuviera la oportunidad de tomar diversos productos de los estantes sin ser detectado.

Productos sustraídos y monto económico

La mercancía robada consistió principalmente en artículos dermatológicos como cremas y protectores solares de gama alta. El monto total fue estimado en 6,000 soles peruanos, cifra que supera los 33,000 pesos mexicanos.

Los involucrados utilizaron gorras para intentar ocultar sus rasgos y guardaron los artículos robados dentro de bolsas negras que llevaban previamente en mochilas.

La denuncia y la investigación

La empleada no se dio cuenta del robo de inmediato debido a la distracción auditiva generada por el tintineo de las llaves. Tras detectar la pérdida, acudió a la Policía Nacional para realizar la denuncia formal.

Autoridades ya analizan las imágenes captadas en las cámaras de videovigilancia y se abrió una investigación para identificar y ubicar a los responsables.