Abuelita cumple 106 años y lo celebra con un ¡stripper!

Norah Shaw estaba ansiosa de que llegara su cumpleaños ya que había pedido de regalo un ¡stripper!

Por: Patricia Agüero

agosto, 11, 2022 16:00

Una pícara bisabuela siempre supo lo que quería de regalo cuando cumpliera años: un ¡stripper!

Norah Shaw estaba ansiosa de que llegara su cumpleaños, el pasado 6 de agosto se levantó más temprano de lo habitual pues festejaba sus 106 años de edad.

Previamente, la longeva mujer había bromeado con el personal de la residencia de ancianos en donde vive que deseaba de regalo de cumpleaños a un "hombre guapo" y su hija Gill Shaw la sorprendió.

Hasta la residencia llegó Eddy, un 'mayordomo' ataviado solo con un mandil en color negro y un moño de smoking y ¡sin camisa!

Norah estaba más que emocionada cuando lo vio entrar a la residencia y se mostró aún más sorprendida al ver que el joven no tenía pelo en pecho.

"Eddy era alto, tenía ojos bonitos y era muy atractivo. No tenía nada de pelo en el pecho, lo que me impresionó. Nunca había visto nada parecido", dijo la mujer.

Por si no fuera poco, la agencia de stripper no le cobró nada a la hija de Norah por el servicio.

Eddy atendió a Norah como una reina, le ofreció sándwiches, bollos y chispitas en su festejo en donde estuvo acompañada por familiares y compañeros de la residencia.

"Ha sido un cumpleaños de mayores. Ha sido un cumpleaños muy especial. No todos los días se cumplen 21 años, y un poco más", bromeó Norah.

Tras viralizarse su historia, la mujer recibió más de 200 tarjetas de cumpleaños de los ciudadanos de todas partes del Reino Unido.

Norah nació el 6 de agosto de 1916 en Manchester. En 1939 conoció a su esposo Harry Shaw, antes de que comenzara la segunda guerra mundial y se casaron.

Juntos procrearon tres hijos: Kenneth Shaw en 1943, Pamela Ingleby en 1952 y Gill en 1955. Lamentablemente su esposo falleció en 1994 a la edad de 84 años víctima de cáncer de piel.

Norah vivió de forma independiente hasta que se trasladó a East Midlands a una residencia de adultos mayores a la edad de 105 años.

Reflexionando sobre su larga vida, dijo: "No puedo revelar el secreto de cómo he vivido tanto o no será un secreto".

