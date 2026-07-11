Abren investigación por muerte de migrante por disparo del ICE

El fiscal de distrito, Sean Teare, reveló que investigadores de su oficina visitaron la escena del incidente y recolectaron evidencia de cámaras de seguridad.

La Fiscalía del condado de Harris, en Houston (Texas) abrió una investigación sobre la muerte de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que falleció el martes después de recibir un disparo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El fiscal de distrito, Sean Teare, reveló que investigadores de su oficina visitaron la escena del incidente y recolectaron evidencia de cámaras de seguridad.

"Mi oficina está llevando a cabo una investigación", dijo el fiscal, "pero no hemos tenido el mismo nivel de acceso que tenemos en casi todos los tiroteos en los que está involucrado un agente".

"Si se cometió un delito estatal, ya sea asesinato, homicidio involuntario o manipulación de pruebas, lo vamos a investigar”, subrayó Teare y agregó que "quien haya cometido ese delito no podrá ampararse en su título".

El pasado martes, un agente del ICE mató a Salgado, radicado en Houston hace más de 30 años, en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de la ciudad. El hombre, de origen mexicano, iba de camino al trabajo junto con su hermano y otros dos colegas, cuando fueron interceptados por varios carros del ICE sin identificar, según el testimonio del hijo de Lorenzo, Roberto Salgado.

Los otros pasajeros fueron arrestados por el ICE y Salgado falleció después de ser trasladado a un hospital local por una "herida de bala en el torso", según dictaminó la oficina del médico forense del condado de Harris, la cual determinó además que la muerte fue un "homicidio".

Las declaraciones del fiscal Teare se dan en medio de llamados por parte de los familiares de Salgado, activistas y políticos para que se realice una investigación independiente sobre el incidente.