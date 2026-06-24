Abren investigación contra subdirector de defensa en China

Esto no es nuevo, pues en meses recientes se han anunciado pesquisas contra altos funcionarios militares y responsables de áreas vinculadas a la defensa.

Las autoridades chinas iniciaron una investigación disciplinaria contra Ka Zhigang, subdirector del organismo estatal encargado de la ciencia, la tecnología y la industria para la defensa nacional, en un nuevo caso que involucra a un alto funcionario del sector estratégico militar.

Ka, integrante del grupo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) dentro de la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, está bajo pesquisa por presuntas “graves violaciones de la disciplina y de la ley”, una formulación habitual en el país asiático para anunciar investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción.

¿Qué implica la investigación contra Ka Zhigang?

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión confirmaron que el funcionario está siendo sometido a una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión, sin ofrecer detalles sobre las presuntas irregularidades ni el periodo en que habrían ocurrido.

De acuerdo con reportes del medio local The Paper, Ka ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro de la misma administración, ocupando cargos vinculados a la planificación, ingeniería y dirección de áreas estratégicas relacionadas con la industria de defensa.

Un perfil ligado al sector de defensa nacional

Ka Zhigang fue nombrado subdirector de la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional en febrero de 2024. El organismo supervisa proyectos vinculados con la industria militar y el desarrollo de tecnologías consideradas estratégicas para el país.

La investigación ocurre en un contexto de mayor control sobre el sector, donde en meses recientes se han anunciado pesquisas contra altos funcionarios militares, directivos de empresas estatales y responsables de áreas vinculadas a la defensa.

Campaña anticorrupción en China sigue activa

El caso se suma a otros procesos similares en el marco de la campaña anticorrupción impulsada desde 2012 por el presidente Xi Jinping, que ha alcanzado a funcionarios de distintos niveles del aparato estatal.

En febrero de 2024, la Fiscalía china presentó cargos por soborno contra Zhang Jianhua, exsubdirector del mismo organismo, acusado de recibir beneficios de cuantía “especialmente elevada” a cambio de favores relacionados con su cargo.

Las autoridades han presentado esta estrategia como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna del Partido Comunista y combatir la corrupción, aunque analistas señalan que también ha servido para reconfigurar equilibrios dentro de la estructura política del país.