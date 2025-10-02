Abren fábrica de mosquitos para combatir el dengue en Brasil

Científicos inyectan los huevos de los insectos para que sus crías puedan transportar la fórmula para hacer inmunes a los seres humanos

La mayor fábrica de del mundo de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia esta siendo para iniciar operaciones en Sao Paulo, Brasil.

La fábrica tiene capacidad para producir 190 millones de mosquitos por semana y cubrir a una población de 100 millones de personas durante un año.

“El principal cuello de botella en Brasil es la oferta; se necesita aumentar la producción para llegar a todos los municipios” expresó Natalia Ferreira, la directora de la empresa.

La meta es suministrar a gobiernos de todo el mundo, el cual adoptó el método Wolbachia como parte del protocolo para combatir el dengue. También se busca ponerlo en práctica en decenas de ciudades.

Consiste en inyectar en los huevos del mosquito transmisor del dengue, para que lo transfieran a sus descendientes, por lo que poco a poco aumenta la población de mosquitos con esta característica.

La empresa aportó al método Wolbachia diversas innovaciones en el aspecto logístico, así como aparatos que no pueden ser fotografiados por los periodistas para no desvelar secretos industriales.

El proceso de producción arranca en unas bandejas llenas de agua a temperatura regulada donde se crían las larvas.

Con esto se impide el desarrollo del virus en su organismo y, por tanto, la transmisión a los seres humanos.

En la actualidad, los mosquitos con la bacteria Wolbachia se sueltan ya adultos por las calles de las ciudades.