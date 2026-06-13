Abre pasajero puerta restringida y activa alerta aérea

El individuo, que fue detenido, actuó presumiblemente sin intención de perturbar en las instalaciones de aeroportuarias, según la Policía.

Un pasajero causó la evacuación de la zona de seguridad del aeropuerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, al abrir una puerta que activó las alarmas de la infraestructura aeroportuaria, que vio su actividad perturbada con retrasos y filas de espera en los controles de seguridad de hasta 45 minutos.

Según un portavoz de la Policía, "un hombre abrió una puerta aquí, en el aeropuerto de Hamburgo, pulsando un botón de emergencia, lo que le permitió acceder sin control a la zona de seguridad aérea".

El individuo, que fue detenido, actuó presumiblemente sin intención de perturbar en las instalaciones de aeroportuarias, según la Policía.

La entrada del hombre en la zona de seguridad obligó a que todos los pasajeros que ya se encontraban en ese área del aeropuerto tuvieran que evacuarla.

La situación causó retrasos en el aeropuerto, que a través de su página web avisaba de que los controles de seguridad tenían un tiempo de espera de 45 minutos.