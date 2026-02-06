Abre Foro Mundial investigación por vínculos con Epstein

Revisión interna analizará reuniones, mensajes y versiones encontradas entre directivos, mientras documentos recientes reavivan cuestionamientos sobre el caso

El Foro Económico Mundial anunció la apertura de una investigación independiente sobre los contactos que su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, mantuvo con Jeffrey Epstein. La revisión busca esclarecer el alcance de las interacciones del funcionario con el delincuente sexual, luego de la difusión de documentos y comunicaciones relacionadas con el caso.

Foro Económico Mundial inicia investigación sobre contactos con Epstein

La organización informó que el proceso se inició tras conocerse que Brende participó en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, además de intercambiar correos electrónicos y mensajes SMS. El Consejo de Administración solicitó al Comité de Auditoría y Riesgos analizar la situación, instancia que determinó iniciar una revisión independiente.

El Foro Económico Mundial señaló que la medida forma parte de sus protocolos institucionales y busca garantizar la transparencia en sus procesos internos, así como preservar la integridad de la organización internacional.

La investigación se desarrollará mientras Brende continúa en funciones como presidente y director ejecutivo, cargo que mantiene durante el desarrollo de la revisión.

Borge Brende reconoce reuniones con Jeffrey Epstein

De acuerdo con declaraciones del propio funcionario, el primer encuentro ocurrió en 2018 durante una visita a Nueva York. La reunión se dio tras recibir una invitación del exviceprimer ministro noruego y enviado de la ONU para Oriente Medio y el Norte de África, Terje Rod-Larsen, quien lo presentó con Epstein durante una cena.

Brende confirmó haber asistido posteriormente a otras dos reuniones similares en 2019, en las que participaron diplomáticos y líderes empresariales. El funcionario indicó que esas cenas, junto con algunos intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto, constituyen el total de sus interacciones con Epstein.

"Desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein. Si hubiera sabido de sus antecedentes, habría rechazado la invitación inicial para acompañar a Rod-Larsen y cualquier invitación posterior a cenar u otras comunicaciones".

Brende asegura que solicitó la revisión independiente

El presidente del Foro Económico Mundial indicó que respalda el proceso de investigación y afirmó que él mismo solicitó que se realizara una revisión independiente para aclarar los hechos.

"Reconozco que podría haber investigado más a fondo el historial de Epstein y lamento no haberlo hecho. Sigo comprometido con aprender de esta experiencia y acojo con satisfacción la próxima revisión independiente, que de hecho solicité".

El funcionario también señaló que informó sobre estas interacciones a Klaus Schwab, fundador y expresidente del Foro Económico Mundial.

Klaus Schwab rechaza haber sido informado sobre reuniones

El fundador del organismo internacional declaró a medios suizos que no recibió información previa sobre los contactos entre Brende y Epstein. Schwab afirmó que podría recurrir a instancias legales si el actual presidente insiste en que fue notificado sobre dichos encuentros.

Ante estas declaraciones, Brende respondió que desconoce las razones por las cuales Schwab niega haber sido informado y señaló que no realizará comentarios adicionales hasta que concluya la revisión independiente.

"No tengo ni idea de por qué ahora afirma lo contrario. Hasta que se complete la revisión independiente, no tengo más comentarios al respecto".

Documentos del caso Epstein revelan nuevas comunicaciones

La investigación surge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el 30 de enero aproximadamente 3.5 millones de archivos, documentos y fotografías relacionados con el caso Epstein. Entre el material divulgado se incluyen intercambios de mensajes y correos electrónicos entre el empresario y el actual presidente del Foro Económico Mundial.

En algunos documentos, Brende utiliza expresiones personales al dirigirse a Epstein, lo que generó cuestionamientos sobre el tipo de relación entre ambos. Estas revelaciones forman parte del contexto que motivó el inicio del proceso de revisión institucional.

El Foro Económico Mundial señaló que el objetivo de la investigación es analizar las circunstancias de las reuniones y determinar si existieron implicaciones para la organización. La institución indicó que continuará colaborando con el proceso hasta que se emitan conclusiones oficiales.