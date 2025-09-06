Abre Florida centro de detención migratoria 'Deportation Depot'

El nuevo centro, que está en una antigua cárcel en el condado de Baker al occidente de Jacksonville, tiene capacidad para hasta 2,000 personas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes la apertura del nuevo centro de detención migratoria 'Deportation Depot' (Depósito de deportaciones) en el norte del estado, lo que sumará a la polémica por 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los Caimanes).

"No solo estamos haciendo 'Alligator Alcatraz'. Hemos abierto ahora el 'Deportation Depot' en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el 'Panhandle Pokey' (la Cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida", indicó el mandatario estatal en una entrevista con Fox News que compartió en sus redes sociales.

El nuevo centro, que está en una antigua cárcel en el condado de Baker al occidente de Jacksonville, abrió desde el martes con una capacidad para hasta 2,000 personas y está "recibiendo" migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

DeSantis había anunciado desde mediados de agosto la apertura del 'Deportation Depot' e, incluso, el Partido Republicano de Florida vendió mercancías del lugar con un logotipo similar al de la cadena de productos del hogar Home Depot, compañía que se quejó por el hecho y pidió retirarla al desmarcarse de la iniciativa.

El anuncio de la apertura de 'Deportation Depot' ocurre tras la decisión en la víspera del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el 'Alligator Alcatraz' a más tardar en octubre, una victoria para el Gobierno de Florida y la Administración de Donald Trump.

"Abrimos eso en un tiempo récord ('Alligator Alcatraz'). Fue una gran ayuda para ampliar la misión y cumplir la tarea del presidente Trump para incrementar las deportaciones", indicó DeSantis en la entrevista con Fox News.

"Nunca cerró. Tenemos ilegales ahí. Las deportaciones estaban continuando", añadió el gobernador republicano.

Florida y 'Alligator Alcatraz', desde su apertura el pasado 3 de julio, han sido emblemas de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con 61,226 detenidos en agosto.