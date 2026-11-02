Abre Fiscalía de París indagatoria tras ataque a policías

Siete elementos de seguridad resultaron lesionados en la capital francesa luego de que sujetos arrojaran un artefacto incendiario.

La Fiscalía de París anunció este domingo que abrió una investigación por intento de homicidio contra personas depositarias de autoridad pública en relación al lanzamiento de un cóctel molotov contra un grupo de policías y gendarmes, que se saldó con siete agentes heridos, entre ellos un capitán de la gendarmería.

"Por ahora no se ha detenido a ningún sospechoso por estos hechos", indicaron fuentes de la Fiscalía, pero especificaron que "hasta ahora, se ha identificado a tres posibles implicados, vestidos de negro" como presuntos autores.

El incidente ocurrió en la Porte de Charenton, el punto final de la manifestación autorizada en la capital francesa, y fue registrado por las cámaras de los medios de comunicación.

Las imágenes de la explosión y de agentes con llamas en sus piernas fueron ampliamente difundidas y suscitaron numerosas reacciones políticas de repulsa.

La marcha parisina había discurrido en calma, pero hubo incidentes en su colofón, al igual que en otras ciudades, con enfrentamientos entre alborotadores y manifestantes que se negaban a disolver la concentración y las fuerzas de seguridad, algo muy habitual en las protestas en Francia más allá de la especial conflictividad que caracterizó las últimas movilizaciones.

Fue en ese contexto en el que "se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y policías", detalló la Fiscalía, en un incidente que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ya había calificado de "tentativa de homicidio" en declaraciones a la prensa.

"Las lesiones sufridas serían quemaduras de segundo grado y acúfenos (zumbidos en los oídos), aunque este balance está todavía pendiente de confirmación", transmitió la Fiscalía de París, que precisó que las víctimas no habían presentado denuncias formales al respecto en la jornada de hoy.

Esa instancia ofreció igualmente un balance definitivo de detenciones durante la jornada del sábado en la capital, con 105 arrestos (de los 779 que el Ministerio del Interior comunicó a nivel nacional).

De ellos, 88 tuvieron lugar por las manifestaciones y 17 fueron en las horas posteriores, en el marco de los llamamientos a cometer actos de violencia aprovechando la noche de Halloween que habían lanzado en las redes sociales grupúsculos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados.

Entre los detenidos, 74 permanecían a última hora del domingo bajo custodia policial, 67 de ellos mayores de edad y siete menores.