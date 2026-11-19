La reunión también incluyó las tensiones con Irán, Taiwán y el estrecho de Ormuz, así como la cooperación económica y los riesgos de la inteligencia artificial

Los presidentes de China, Xi Jinping; EUA, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este jueves en Shenzhen su primera reunión trilateral, en la que abordaron la reducción de arsenales nucleares, la guerra en Ucrania y las tensiones relacionadas con Irán, además de la cooperación económica y la seguridad internacional.

El encuentro, realizado en el complejo Kylin Villa, tuvo una duración aproximada de una hora y 20 minutos y se celebró en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La reunión representó el primer encuentro de este formato entre los mandatarios de las tres principales potencias nucleares.

Los tres líderes se sentaron alrededor de una mesa circular decorada con flores lilas. Xi Jinping ocupó el lugar central, con Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras las delegaciones permanecieron a cierta distancia. Las banderas de los tres países y una pintura tradicional china formaron parte de la decoración de la sala.

Al iniciar las conversaciones, Xi sostuvo que la cooperación entre las tres naciones es indispensable para enfrentar los desafíos internacionales y mantener la estabilidad mundial.

“Nuestra interacción positiva no es una opción, es una obligación”, expresó el mandatario chino, quien afirmó que las grandes potencias tienen responsabilidades especiales en un mundo cada vez más interconectado.

Putin y Trump coinciden en abordar la guerra en Ucrania

Uno de los principales asuntos de la reunión fue la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022. Putin aseguró que los tres países comparten intereses para resolver conflictos regionales y destacó la posibilidad de contribuir a la seguridad internacional mediante una cooperación basada en el respeto mutuo.

“Tenemos muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania”, declaró el presidente ruso.

Putin explicó que el tema fue abordado previamente durante sus encuentros bilaterales con Xi y Trump, y señaló que, por iniciativa del mandatario estadounidense, le dedicaron especial atención en su conversación.

Por su parte, Trump afirmó que antes de la reunión trilateral conversó ampliamente con Putin sobre el conflicto y expresó que ambos esperan que las partes involucradas tengan interés en ponerle fin.

“Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, señaló el presidente estadounidense, quien manifestó su expectativa de que la reunión permitiera alcanzar algún avance.

Xi y Trump plantean reducir las armas nucleares

El control de los arsenales nucleares también ocupó un lugar central en las conversaciones. Trump aseguró que China, EUA y Rusia tienen una posición que les permite dialogar sobre la reducción de sus respectivas armas y establecer medidas para evitar que sean utilizadas.

“Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, afirmó.

El mandatario estadounidense reconoció que abandonar este tipo de armamento representa una dificultad para los gobiernos que lo poseen, pero insistió en la necesidad de cooperar para impedir su proliferación en otros países.

Xi, por su parte, describió las armas nucleares como una “espada de Damocles” sobre la humanidad y defendió su eliminación completa, así como una prohibición integral. También pidió prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y mantener la estabilidad estratégica mundial.

Trump reiteró que Irán no debe obtener armas nucleares y señaló que su gobierno trabaja para impedirlo. El mandatario también mencionó el interés compartido con China de mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar que el flujo de energía no se interrumpa.

Xi pide a Trump actuar sobre Taiwán

Antes de la reunión trilateral, Xi Jinping sostuvo un encuentro bilateral con Trump, durante el cual pidió al presidente estadounidense actuar correctamente respecto a Taiwán para evitar complicaciones en las relaciones entre ambas potencias.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Trump aseguró que EUA no apoya la independencia de la isla, que Pekín considera parte de su territorio y que mantiene un gobierno autónomo desde 1949.

Xi señaló que las diferencias entre ambos países deben gestionarse de manera constructiva para impedir que las tensiones aumenten. También calificó como estables y positivas las relaciones bilaterales, y afirmó que la cooperación ha generado beneficios para ambas poblaciones.

Entre los ámbitos de colaboración mencionó el combate al narcotráfico, la repatriación de migrantes irregulares y las acciones contra el fraude telemático.

En cuanto a la inteligencia artificial, el presidente chino pidió reforzar la coordinación con Washington para prevenir riesgos de seguridad y garantizar que esta tecnología permanezca bajo control humano.

Reunión sin expectativas de acuerdos inmediatos

Durante las conversaciones, Putin también planteó la importancia de ampliar la cooperación económica y abordar asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y energética entre las tres potencias.

Xi llamó a mantener una relación basada en la coexistencia pacífica y el desarrollo equilibrado, mientras que Trump insistió en la necesidad de encontrar puntos de acuerdo sobre los conflictos internacionales y la seguridad nuclear.

La Casa Blanca había moderado previamente las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos durante la reunión. Por su parte, Moscú señaló que el encuentro permitiría analizar alternativas para fortalecer las relaciones entre las principales potencias mundiales.

La reunión concluyó después de aproximadamente una hora y 20 minutos, sin que la información difundida sobre el encuentro detallara acuerdos concretos sobre el desarme nuclear o el fin de la guerra en Ucrania.