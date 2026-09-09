Abogado de Lindsay Clancy pide a Trump un indulto

El abogado de Lindsay Clancy pidió a Donald Trump un indulto tras la anulación del juicio por la muerte de sus tres hijos

El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerar un indulto para su clienta, acusada de matar a sus tres hijos, luego de que la semana pasada se anulara el juicio por falta de un veredicto unánime.

Durante una entrevista con el programa Good Morning America, Reddington hizo un llamado directo al mandatario estadounidense para que considere intervenir en el caso.

El abogado recordó que Trump ha mostrado interés en el proceso y ha realizado comentarios públicos sobre la situación de Clancy.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que los indultos presidenciales solamente pueden aplicarse a condenas federales. El caso de Clancy es de carácter estatal, por lo que la petición tendría principalmente un carácter simbólico.

Reddington reconoció esta limitación, pero señaló que su intención es buscar la ayuda de Trump si considera que el caso merece algún tipo de intervención.

Juicio terminó sin veredicto

El juicio contra Clancy fue anulado el viernes pasado después de que los integrantes del jurado no lograran alcanzar un veredicto unánime.

Ahora, la Fiscalía y la defensa deberán determinar cómo continuará el proceso. Entre las posibilidades se encuentran realizar un nuevo juicio, negociar un acuerdo o poner fin al caso.

Reddington había expresado inicialmente su confianza en alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que evitara un nuevo juicio. No obstante, posteriormente manifestó su rechazo a un acuerdo de culpabilidad para su clienta.

El abogado sostiene que Clancy no debería cumplir una condena en prisión porque, según su defensa, se encontraba enferma cuando ocurrieron los hechos.

Clancy admite haber matado a sus hijos

Lindsay Clancy, una antigua enfermera de 36 años, está acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023 dentro de su vivienda en Duxbury, Massachusetts.

Las víctimas fueron Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

De acuerdo con el caso, Clancy estranguló a los tres menores y posteriormente intentó suicidarse, lo que provocó que quedara parcialmente paralizada.

La mujer reconoce que mató a sus hijos, pero se declaró no culpable de asesinato. Su defensa sostiene que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto.

Después de que el juicio fuera anulado, Trump señaló que había seguido el caso, que recibió amplia atención mediática.

El presidente calificó los hechos como algo “horrible” y señaló que Clancy enfrentaría consecuencias, entre ellas la posibilidad de permanecer en una institución mental o cumplir una condena en prisión.