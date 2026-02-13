Abogada de 'El Chapo' dice que le preocupa su estado de salud

La abogada Mariel Colón asegura que Joaquín Guzmán requiere de tratamientos médicos para no ver mermado su estado de salud en prisión

La abogada Mariel Colón, quién lleva el caso de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, dice cómo se encuentra la salud de este.

Mariel, busca que reciba trato humanitario en la prisión en ADX Florence, ubicada en Colorado.

Aseguran que requiere de tratamientos médicos y alimentación adecuada.

“Medicamente, no al 100, tiene ahora mismo muchas dificultades, las noches le están prendiendo como un aire como caliente eso lo describe él, obviamente yo no he entrado a la celda, que pues le interrumpe su sueño y se levanta cada dos horas durante la noche, todo sudado con palpitaciones bastante fuertes y obviamente eso nos preocupa que no le vaya a causar un ataque cardiaco o algo así", expresó la abogada.

También comentó que ha perdido peso, por lo que busca un trato más humanitario.

"Lo noté que había perdido bastante peso que me preocupó bastante. Ahora mismo tenemos tenemos unos procesos abiertos en la corte en Colorado para tratar de mejorar sus condiciones de confinamiento no estamos pidiendo privilegios lo que estamos pidiendo es que obviamente se le concedan las necesidades básicas que a cualquier ser humano", expresó.

Mariel Colón se encuentra en Monterrey ya que también canta y se presentará este 14 de febrero junto a Alicia Villarreal, a quien también defiende en Estados Unidos.