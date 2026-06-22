Abelardo De la Espriella se acerca a la presidencia de Colombia

Además de la cerrada competencia entre los dos candidatos, el preconteo registró 426 mil 013 votos en blanco, equivalentes al 1.63% de la votación

El candidato conservador Abelardo de la Espriella se perfiló este domingo como ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, de acuerdo con el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, aunque la estrecha diferencia frente al izquierdista Iván Cepeda mantiene la atención puesta en el escrutinio oficial.

Con el 99.65% del preconteo, De la Espriella sumaba 12 millones 931 mil 544 votos, equivalentes al 49.65%, mientras que Cepeda alcanzaba 12 millones 684 mil 994 sufragios, es decir, el 48.70%.

Una diferencia menor a un punto porcentual

La ventaja provisional de De la Espriella era de apenas 245 mil 738 votos, equivalente a 0.95 puntos porcentuales, una distancia mucho más ajustada de lo que habían anticipado diversas encuestas antes de la jornada electoral.

El margen también resultó menor al registrado en la primera vuelta del 31 de mayo, cuando el candidato del movimiento Defensores de la Patria había superado a Cepeda por una diferencia más amplia.

Aunque ambos aspirantes incrementaron su votación en el balotaje, el candidato del Pacto Histórico logró reducir considerablemente la distancia, dejando una de las contiendas presidenciales más cerradas de los últimos años en Colombia.

Debido a la estrechez del resultado, las autoridades electorales deberán avanzar en el escrutinio oficial para confirmar de manera definitiva al ganador de la elección presidencial.

El presidente Gustavo Petro pidió esperar ese proceso y señaló que la última palabra recaerá en el trabajo de más de 9 mil jueces de la República y notarios, encargados de revisar las actas y validar los resultados.

Hasta el cierre del conteo preliminar, ni De la Espriella ni Cepeda han emitido un pronunciamiento formal sobre el resultado de la votación.

Votos en blanco y nulos también marcaron la jornada

Además de la cerrada competencia entre los dos candidatos, el preconteo registró 426 mil 013 votos en blanco, equivalentes al 1.63% de la votación.

También se contabilizaron 220 mil 507 votos nulos, correspondientes al 0.83%, además de 29 mil 455 tarjetas no marcadas, que representaron el 0.11%.

Colombia queda a la espera de la confirmación oficial

El resultado preliminar refleja una profunda división política en Colombia, donde el balotaje enfrentó dos proyectos opuestos: la propuesta conservadora de De la Espriella y la continuidad de las reformas sociales defendidas por Cepeda y el Pacto Histórico.

La elección, marcada por una alta participación y una diferencia mínima, podría representar un giro político para el país, aunque la confirmación final dependerá del escrutinio oficial que se realizará en los próximos días.