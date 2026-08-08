Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia

El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia en un acto en el que rompió las formas y el protocolo con invocaciones de algunos líderes religiosos y del que se retiró poco después de recibir la banda presidencial para trasladarse a un batallón donde pronunció su primer discurso.

Hoy comienza una nueva etapa para Colombia.



Asumo la Presidencia de la República con gratitud a Dios, con profundo amor por mi Patria y con la determinación de honrar, con hechos, la confianza que millones de colombianos han depositado en mí.



Seré el Presidente de todos. De… pic.twitter.com/dRzv3o7xKn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

De la Espriella, de 48 años, ya había mostrado su deseo de salir de la tradición al trasladar la investidura del Capitolio en Bogotá a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, como una forma de descentralizar el Gobierno, y acabó materializando otra aspiración suya, la de dar su primer discurso como presidente ante las Fuerzas Militares, como una forma de "rendirles un homenaje".

La sesión de investidura, celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, se prolongó por cuatro horas y media porque los invitados especiales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, pasaron uno por uno por la alfombra roja, como en el mundo del espectáculo, antes de ingresar en el recinto.

"Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro'", dijo De la Espriella, al lado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de sus cuatro hijos, a los periodistas que lo esperaban en la entrada.

Después de jurar y prometer cumplir la Constitución y la ley, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le impuso la banda presidencial, siguiendo el ritual de las democracias, a lo que siguió una inédita intervención de líderes religiosos.

Señalada en el programa como acto de "invocación y alabanza", esta parte ocupó un espacio considerable en la investidura, y comenzó con un momento de espiritualidad con las luces apagadas en el que la cantante Maía interpretó el 'Hallelujah', del canadiense Leonard Cohen, con un reflector iluminando la imagen de la Virgen de Fátima.

Luego fue el turno de la oración del rabino David Michaan, quien recurrió a pasajes del Antiguo Testamento para pedir al "Eterno" que conceda al nuevo presidente sabiduría, fortaleza, humildad y valentía para ejercer el cargo y concluyó con un "Viva Colombia y viva Israel", en referencia a uno de los principales aliados en política exterior del nuevo presidente.

También intervinieron el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada y el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Francisco Múnera, que transmitió deseos de "bienestar y bendiciones" y un mensaje de "unidad para toda la nación".

Mientras continuaban las intervenciones religiosas, el mandatario salió del auditorio para dirigirse al Cantón Militar Pichincha, donde pronunció ante la tropa su primer discurso como presidente de Colombia, mientras sus invitados lo seguían en las pantallas del auditorio.