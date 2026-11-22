Tras cuatro ataques con 12 muertos en Vallecillo y Pacayal y el estado de excepción parcial, policías abatieron a tres sujetos en Yoro.

Tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos este sábado por la Policía Nacional de Honduras durante un enfrentamiento registrado en el departamento norteño de Yoro, donde las fuerzas de seguridad sostienen un amplio despliegue para capturar al líder de esa estructura criminal, señalado de haberse atribuido el asesinato de 12 personas el miércoles.

El portavoz de la Policía Nacional, Lenin Pineda, explicó que los tres hombres murieron en medio de un choque armado durante registros y operaciones especiales en municipios intervenidos de Yoro, mientras otros presuntos miembros de la agrupación lograron escapar y permanecen bajo búsqueda.

Operativo en "Territorio de alto riesgo" y búsqueda del cabecilla

Las acciones se realizan de forma coordinada entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público, con acompañamiento técnico del Ministerio Público, en cumplimiento de las disposiciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que catalogó a Yoro como "Territorio de alto riesgo".

Más de 200 efectivos participan en el operativo en áreas montañosas y de difícil acceso de Yoro, con el objetivo central de ubicar al presunto cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera, a quien se vincula con la reivindicación del crimen múltiple del miércoles a través de imágenes y videos difundidos en redes sociales.

Antecedentes del crimen múltiple y estado de excepción

Las 12 víctimas perdieron la vida en cuatro ataques armados ocurridos el miércoles en las comunidades de Vallecillo —donde se reportaron nueve fallecidos— y Pacayal, con tres víctimas mortales.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Honduras decretó el jueves un estado de excepción parcial que limita el tránsito de personas y vehículos en tres municipios de Yoro, con la posibilidad de ampliar la medida a localidades cercanas si la situación lo demanda.