Abaten al autor del atropello masivo en marcha en Berlín

Anteriormente, fue arrestado en el Líbano el año pasado y condenado por un tribunal militar a tres meses de prisión por incitación al conflicto religioso

Medios afirman que el presunto autor del atropello masivo que dejó una persona sin vida y 29 más heridas durante un evento LGBTQ+ este fin de semana en Berlín, Alemania, fue abatido.

De acuerdo con un diario local, el hombre fue identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de raíces libanesas, quien aparentemente efectuó el ataque para unirse a un grupo militante del Estado Islámico.

Este hombre murió tras una búsqueda que duró casi 24 horas después del ataque en el centro de Berlín.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, indicó el ministro del Interior Alexander Dobrindt.

Este ataque ocurrió a unos metros de la fiesta, cerca de la puerta de Brandeburgo que se suponía que cerraría el festival.

¿Cómo planeó Abdul Ballout el atropello masivo en Berlín?

Abdul Ballout viajó al Líbano en 2025 con el objetivo de ir a Siria para unirse al grupo Estado Islámico, donde se puso en contacto con varias personas que creían que eran miembros del grupo.

Anteriormente, fue arrestado en el Líbano el año pasado y condenado por un tribunal militar a tres meses de prisión por delitos que incluían incitación al conflicto religioso y sectario.

Regresó a Alemania tras cumplir su condena, donde fue arrestado en el aeropuerto de Berlín.

En mayo, un tribunal de menores en Berlín condenó a Ballout por preparar un acto de violencia que ponía en peligro al Estado, así como por propaganda pública del Estado Islámico en sus cuentas de redes sociales.

Cientos se reúnen para orar por las víctimas del atropello masivo

El domingo por la tarde, cientos de dolientes se reunieron en un memorial en la emblemática puerta. Se abrazaron y dejaron flores, velas, banderas arcoíris y carteles hechos a mano, incluido uno de cartón que decía:

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, señaló uno de los asistentes.

Cientos de miles de personas habían acudido a Berlín para celebrar el sábado, aunque no está claro cuántas seguían en el festival a última hora de la noche. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

Berlín ha visto ataques de extremismo islámico antes. En diciembre de 2016, un solicitante de asilo rechazado de Túnez embistió con un camión robado un mercado navideño, matando a 13 personas e hiriendo a decenas. Fue abatido días después en Italia.