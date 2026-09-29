Abaten a presunto líder criminal durante operativo en Colombia

La acción militar efectuada en el municipio dejó además a tres personas capturadas y material bélico incautado para las indagatorias.

Un operativo desarrollado en el municipio de Tello, Huila, en Colombia, dejó como saldo la baja de alias “Robinson Gutiérrez”, así como la captura de tres presuntos integrantes de su estructura criminal y el aseguramiento de diverso armamento.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la ofensiva tras los ataques contra Miguel Uribe Turbay.

Durante la intervención de las fuerzas de seguridad en la zona rural de Huila, las unidades lograron neutralizar al cabecilla y someter a tres individuos que se encontraban en el lugar.

Aseguramiento y objetivo prioritario

En el sitio de la operación se incautó material de guerra, como varios fusiles de asalto de uso militar, pistolas y accesorios como visores, múltiples cargadores para fusil, así como docenas de cartuchos de diversos calibres, munición de lanzagranadas alineadas en el centro, equipo táctico y de intendencia, varios chalecos pixelados con camuflaje militar, arneses y porta-placas. Todo quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

También se capturó a una mujer y dos hombres, de quienes hasta el momento la autoridad no ha proporcionado sus datos, como nombres ni edades.

Tras dar a conocer los resultados en Tello, los mandos del operativo reafirmaron que las acciones de inteligencia y despliegue territorial continuarán activas en la región, manteniendo como objetivo prioritario la localización y captura de Iván Márquez, señalado como el principal jefe de la organización criminal.