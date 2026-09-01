Abaten a mujer que apuñaló a dos personas en Nueva York

Oficiales abrieron fuego contra la agresora luego de que atacara a dos peatones y se abalanzara con cuchillos hacia los agentes.

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La Policía de Nueva York disparó este lunes en la turística plaza de Times Square a una mujer que apuñaló a dos personas y las dejó heridas de gravedad, según medios locales.

La atacante, que aparentemente tenía problemas de salud mental, y las dos víctimas han sido trasladadas a un hospital con heridas mortales.

Las autoridades investigan el incidente, que inicialmente fue reportado como un robo armado, pero ahora apunta a que fue aleatorio y relacionado con la salud mental de la atacante.

El suceso tuvo lugar en pleno Times Square, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente.

Las víctimas son un hombre y una mujer, pero las autoridades no han dado más datos sobre ellos.

Según se observa en videos de testigos publicados en X, la atacante se acercó blandiendo dos cuchillos a un grupo de agentes que le ordenaban soltar las armas, tras lo que le dispararon.

Un testigo dijo que la mujer recibió primero una descarga de una pistola taser y, después de amenazar a los agentes, dos disparos.

La atacante iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado, según se observa en los videos.