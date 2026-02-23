Abaten a hombre armado en Mar-a-Lago, residencia de Trump

Un hombre murió abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos tras intentar ingresar sin autorización al complejo Mar-a-Lago

Un hombre de aproximadamente 20 años murió abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos tras intentar ingresar sin autorización al complejo Mar-a-Lago, residencia del presidente Donald Trump, durante la madrugada de este domingo en Florida.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando el individuo fue detectado dentro del perímetro de seguridad del resort, ubicado en West Palm Beach.

Detectan a sujeto armado

Según la tarjeta informativa del Servicio Secreto, el hombre fue visto en la entrada norte del complejo portando lo que aparentaba ser una escopeta y un contenedor de gasolina.

Ante la posible amenaza, agentes federales y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach se aproximaron para confrontarlo.

Durante el encuentro se produjeron disparos por parte de las autoridades, lo que provocó la muerte del joven en el lugar. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada mientras se notifica a sus familiares.

Las autoridades federales confirmaron que Donald Trump no estaba en Mar-a-Lago al momento de los hechos, ya que se encontraba en Washington.

Asimismo, se informó que ningún agente del Servicio Secreto ni de la oficina del sheriff resultó herido durante la intervención.

Investigación federal en marcha

El caso es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en coordinación con el Servicio Secreto y autoridades del condado de Palm Beach.

Las indagatorias incluyen la revisión de los antecedentes del individuo, sus acciones previas, el posible móvil y la evaluación del uso de la fuerza por parte de los agentes.

Conforme al protocolo de la agencia, los elementos del Servicio Secreto involucrados fueron colocados en licencia administrativa de rutina mientras se desarrollan las investigaciones.