Abaten a 20 presuntos criminales en operativo en Haití

La policía abatió a una veintena de sospechosos, incluido el alias “Galaxy”, en Arcahaie, en paralelo a la búsqueda de 4 militares.

Una veintena de presuntos integrantes de bandas armadas resultaron abatidos, incluido un cabecilla identificado con el alias de "Galaxy", tras un operativo desplegado por la Policía Nacional de Haití (PNH) en la localidad de Arcahaie, situada al noroeste de Puerto Príncipe. Las acciones derivaron en una violenta respuesta de los grupos criminales, lo que motivó un fuerte despliegue policial en la zona.

La información oficial fue confirmada este domingo por la propia PNH a través de un comunicado, en el que se detalló que varios criminales sufrieron heridas graves durante los enfrentamientos. Ante los ataques perpetrados por las pandillas, diversas unidades tácticas —como la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden— repelieron las agresiones y se mantienen movilizadas en la comuna para salvaguardar el orden y la seguridad pública.

Despliegue de la GSF y desmentido sobre el uso de explosivos

Este incremento en la intensidad de las operaciones policiales y de seguridad se registra de manera paralela a la presencia del contingente de más de 2,000 soldados de El Salvador en territorio haitiano, integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Su objetivo principal es la localización de cuatro militares salvadoreños reportados como desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, tras una emboscada en el distrito de Croix-des-Bouquets.

Ante las denuncias emitidas por la ONG UNA-Haití sobre presuntos bombardeos aéreos contra civiles, tanto la GSF como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desmintieron categóricamente el uso de explosivos o ataques con armamento de esta naturaleza.

Las autoridades internacionales y nacionales recalcaron que la misión opera bajo estrictas reglas de enfrentamiento, con la prohibición absoluta de usar artefactos explosivos y con el compromiso fundamental de mitigar daños a la población civil.