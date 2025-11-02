¡A lo grande! Inauguran el Gran Museo Egipcio en Giza

El museo abrirá sus puertas al público el próximo 4 de noviembre y albergará más de 100.000 piezas que abarcan 7.000 años de historia

El Gran Museo Egipcio (GEM) fue inaugurado este sábado con la promesa de ser un puente entre el brillante pasado de la antigua civilización egipcia y un presente de cooperación y paz.

La espectacular ceremonia de apertura se llevó a cabo con música, fuegos artificiales y juegos de luces sobre el inigualable escenario de las pirámides de Guiza, contando con la asistencia de decenas de jefes de Estado, incluyendo al rey Felipe VI de España y al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este enorme complejo, el mayor del mundo dedicado a una sola civilización, abarca 500,000 metros cuadrados y se construyó con una inversión de cerca de $1.200 millones de dólares.

El GEM abrirá sus puertas al público el próximo 4 de noviembre y albergará más de 100,000 piezas que abarcan 7,000 años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano. Se prevé que reciba unos cinco millones de visitantes anuales.

En el contexto de las tensiones regionales, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, insistió en que el GEM es un instrumento de paz y una plataforma para el diálogo.

"Los hemos invitado a venir a esta tierra de paz y amor... para hacer de este museo una plataforma del diálogo, un destino para el conocimiento y un puerto para la humanidad", declaró Al Sisi.

La ceremonia finalizó con la presentación de las joyas que se exhibirán, destacando la figura de Tutankamón, cuya máscara mortuoria de oro puro y el resto de su ajuar funerario serán la pieza central del museo.