A 100 días del sismo en Venezuela, homenajean a las víctimas

Con oraciones, velas, lágrimas y fotografías, decenas de venezolanos se congregaron en La Guaira para celebrar una emotiva vigilia por los 100 días del sismo

Con oraciones, velas, lágrimas y fotografías, decenas de venezolanos se congregaron este viernes en el estado La Guaira para celebrar una emotiva vigilia al cumplirse 100 días del doble terremoto que sacudió la región el pasado 24 de junio. El homenaje tuvo lugar en las inmediaciones del complejo de edificios colapsados conocido como las OPPE, en la comunidad de Caraballeda, una de las zonas más afectadas.

Durante la ceremonia, encabezada por el sacerdote español Juan Ramón de Andrés, de los Legionarios de Cristo, y organizada por el colectivo Haz de Luz, los asistentes recordaron a los fallecidos y desaparecidos tras el desastre sísmico.

"No es fácil encontrar las palabras para alguien que lo ha perdido todo. Hay muchas personas, muy comprensiblemente, que todavía tienen muy viva esa herida en su corazón", expresó De Andrés ante los familiares reunidos en oración.

Entre los testimonios cargados de dolor figuró el de Verónica Rondón, habitante de 50 años que perdió a dos familiares tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5. "Estamos llenos de tristeza, de nostalgia diaria, de miedos. Nunca lo vamos a olvidar, pero tenemos que seguir adelante", relató Rondón, pidiendo además que no se olvide a quienes aún permanecen sepultados bajo los escombros.

Labores pendientes y cifras de la tragedia

Aunque las autoridades han logrado despejar terrenos en diversos puntos de La Guaira, la remoción de escombros continúa pendiente en múltiples sectores.

Según el balance gubernamental emitido el pasado 24 de agosto, el fenómeno natural dejó un saldo de:

Fallecidos: Al menos 6,509 personas.

Personas sin vivienda: Cerca de 18,000 damnificados.

Daños materiales: 14,239 viviendas con afectaciones moderadas y 11,001 con daños graves.

A pesar de que el Ejecutivo no ha actualizado la cifra oficial de desaparecidos, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela denuncia que más de 29,000 personas continúan en paradero desconocido.

Como muestra de solidaridad ante el duelo colectivo, La Guaira también fue sede del Festival Eurovenezolano de Jazz de la Unión Europea, un evento cultural concebido para llevar respaldo y consuelo a las comunidades afectadas en medio de este difícil proceso de reconstrucción.