50 mil personas recuerdan en Tel Aviv el 7 de octubre del 2023

El evento, organizado por las familias de rehenes y fallecidos, estuvo presentado por el excautivo en Gaza Eli Sharabi y la actriz israelí Shani Cohen.

Entre ceremonias en memoria de los fallecidos y algunas protestas por la falta de rendición de cuentas del Gobierno israelí tras la masacre, el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre transcurrió este miércoles sin que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, haya hecho apariciones públicas.

"Hoy, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, encendí una vela en memoria de todas las personas asesinadas el 7 de octubre por los monstruos de Hamás", recoge un comunicado emitido por la oficina de Netanyahu durante la tarde.

El texto, el único publicado en su canal oficial, concluye: "En este día, la nación se une para recordar con anhelo a nuestros seres queridos. Completaremos la misión: hemos ajustado cuentas, y seguiremos haciéndolo, con todos los asesinos".

La oficina del jefe del Gobierno acompañó el texto con una imagen de Netanyahu ante un altar con fotografías de cuatro fallecidos durante el ataque. Tras el marco de una de ellas, la de Yonatan Azulay, se aprecia un vaso de cartón semiescondido.

Estas líneas y la fotografía constituyen la única declaración oficial de Netanyahu en esta jornada, cuando se conmemoran tres años de la masacre perpetrada por milicias gazatíes, con Hamás a la cabeza, en la que murieron unos 1,200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes.

La mayor ceremonia popular por el aniversario se celebró en Tel Aviv, con una previsión de 50,000 asistentes. El evento, organizado por las familias de rehenes y fallecidos, estuvo presentado por el excautivo en Gaza Eli Sharabi y la actriz israelí Shani Cohen.