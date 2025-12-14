2 Personas fallecidas y 8 heridos tras tiroteo en Universidad

El tiroteo sucedió en el edificio Barus & Holley en el departamento de Física de la institución; elementos policiacos y de bomberos resguardaron la zona

En la Universidad de Brown, ubicado en la ciudad de Providence, Rhode Island se reportó un tiroteo dentro del campus universitario, en el cual elementos policiacos y de bomberos arribaron inmediatamente para ayudar a evacuar la zona a los estudiantes y docentes presentes en el lugar.

El tiroteo sucedió en el edificio Barus & Holley, edificio que contiene 7 pisos de alto, 15 salones y más de 117 laboratorios en el departamento de Física de la institución.

"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", recalcó la universidad.

Informes policiales confirmaron el saldo de 2 personas fallecidas y 8 personas heridas en estado crítico pero fuera de peligro, estas personas lesionadas ya fueron trasladadas a hospitales cerca del campus.

"Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley", informó la universidad.

El principal sospechoso aún sigue prófugo y no se ha confirmado su captura. Informó el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump después de haber confirmado su detención.

"La policía de la Universidad Brown se desdijo de su declaración anterior: el sospechoso NO está detenido", anunció Trump en su cuenta de su red social, Truth Social

También confirmó que elementos del FBI ya se encuentran investigando el suceso