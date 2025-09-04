15 muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa

Sobre el terreno, se pudo constatar que el teleférico se volcó y que su techo quedó completamente aplastado. En la zona hay un amplio despliegue policial

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria, un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles, informaron las autoridades.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Sobre el terreno, se pudo constatar que el teleférico se volcó y que su techo quedó completamente aplastado.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus celulares.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente ocurrido den el Ascensor de Gloria, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves".

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.