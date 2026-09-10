Zuria Vega y Osvaldo Benavides protagonizan 'El Círculo'

Presentan el primer tráiler de El Círculo, una nueva serie mexicana que llevará a la pantalla la historia de una amistad de años puesta a prueba

La plataforma de streaming presentó el primer tráiler de El Círculo, una nueva serie mexicana que llevará a la pantalla la historia de una amistad de años puesta a prueba por un caso que involucra a la famosa actriz Pamela Dosantos.

La producción está inspirada en la novela Los Corruptores, del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, y plantea una historia de suspenso ambientada en un México atravesado por el poder, la corrupción y la impunidad.

La serie será protagonizada por Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides, quienes interpretan a cuatro amigos cuya relación comenzará a fracturarse después de que un video sea filtrado.

Un video filtrado arrastra a cuatro amigos a una red de corrupción y ambición.

'El Círculo', la confianza desaparece porque todos tienen algo que ocultar. 🤫

Disponible el 7 de octubre. pic.twitter.com/fXXoJz5Jfk — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 9, 2026 Un video desata una red de chantajes El conflicto central de El Círculo comienza cuando la filtración del material arrastra a los cuatro protagonistas hacia una situación de peligro en la que salen a la luz secretos, ambiciones y temores que habían permanecido ocultos. A medida que avanza la historia, los amigos tendrán que enfrentarse a una red de chantajes y a una serie de acontecimientos inesperados que pondrán a prueba la confianza que existe entre ellos. La producción juega con la idea de que mientras más cerrado es un círculo, más oscuros pueden ser los secretos que guarda. De esta manera, la lealtad entre los protagonistas se convertirá en uno de los elementos centrales de la trama. La serie toma como punto de partida Los Corruptores, novela publicada por Jorge Zepeda Patterson, quien además participará en el proyecto como consultor. La obra original combina elementos de thriller político con una mirada crítica a la corrupción en México y al entorno político del país durante 2013, periodo marcado por el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional. La dirección de El Círculo estará a cargo de Alejandro Lozano ‘Patas’, cineasta conocido por dirigir en 2004 Matando Cabos, considerada una película de culto dentro del cine mexicano. El guion fue desarrollado por Alejandro Lozano, Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar y Fabián Archondo. La producción corre a cargo de Lemon Studios, compañía encabezada por los hermanos Billy y Fernando Rovzar. Un elenco con figuras mexicanas e internacionales Además de Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides, la serie contará con las actuaciones de Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Pamela Cortes, Andrés Revo y Alejandro Porter, entre otros intérpretes. El Círculo llegará al catálogo de Netflix el 7 de octubre. La plataforma ya presentó el primer adelanto de la producción, con el que busca despertar el interés por este thriller mexicano basado en la obra de Jorge Zepeda Patterson.