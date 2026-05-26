Zoë Kravitz y Harry Styles planean boda íntima, según reportes

La pareja estaría organizando una ceremonia privada en Reino Unido durante Navidad, con posibles celebraciones adicionales en Nueva York y Londres

La actriz Zoë Kravitz y el cantante Harry Styles estarían planeando celebrar una boda íntima a finales de este año, de acuerdo con reportes difundidos por el medio Page Six. La ceremonia sería de carácter privado y contaría únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Según una fuente citada, la pareja contempla realizar el enlace en el Reino Unido durante la temporada navideña, en un ambiente reducido y alejado del foco mediático que ha rodeado su relación desde sus inicios.

Una relación discreta desde 2025

El vínculo entre ambos artistas se ha mantenido en gran medida fuera de la atención pública desde que surgieron los primeros rumores en 2025. Fue en agosto de ese año cuando fueron vistos juntos por primera vez en Roma, lo que desató especulaciones sobre su relación.

Un mes después, volvieron a ser fotografiados en la capital italiana, donde intercambiaron muestras de afecto. Desde entonces, han compartido tiempo en Londres, ciudad en la que Styles ha mantenido una residencia temporal en los últimos años.

De acuerdo con el medio británico Mirror, Kravitz también habría pasado las fiestas decembrinas del año pasado junto al cantante en Cheshire, lugar de origen del exintegrante de One Direction.

Compromiso y planes de boda

En abril de este año, Page Six informó que la pareja se comprometió. Una fuente aseguró que el ganador del Grammy estaba “completamente enamorado” de la actriz y dispuesto a hacer cualquier cosa por ella.

Por su parte, Kravitz se encontraba “muy feliz” con esta nueva etapa en su vida personal.

Semanas después, trascendió que ambos comenzaron a planificar no una, sino dos ceremonias. La propuesta de matrimonio habría ocurrido menos de un mes antes de estos reportes.

De acuerdo con fuentes cercanas, la actriz estaría interesada en realizar una celebración en Nueva York, ciudad donde reside su padre, el músico Lenny Kravitz. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que el evento tenga lugar en el Hotel Fouquet’s, en Manhattan.

En este escenario, la pareja dividiría las celebraciones entre Londres y Nueva York, buscando equilibrar sus vínculos personales y familiares en ambas ciudades.

Una relación consolidada fuera de los reflectores

Durante una pausa profesional de dos años tras concluir su gira Love On Tour en julio de 2023, Harry Styles se trasladó a Roma, donde la pareja habría fortalecido su relación lejos de la atención mediática.

Según otra fuente citada en septiembre de 2025, la relación evolucionó rápidamente y se volvió seria en poco tiempo. Incluso se destacó que Kravitz organizó un encuentro entre Styles y su padre, quien habría mostrado afinidad con el cantante.

El compromiso tomó mayor relevancia pública cuando la actriz fue vista en abril con un anillo de diamante, lo que alimentó las especulaciones. La pieza ha sido descrita como un anillo de corte cojín con un valor estimado superior a los 500 mil dólares.

Hasta el momento, ni Kravitz ni Styles han confirmado oficialmente los detalles de la boda, pero los reportes apuntan a que la pareja ya avanza en la planificación de uno de los eventos más importantes de su relación.