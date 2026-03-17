Zendaya sorprende con aparición hacia boda en Las Vegas

Por: Rachel Acosta 16 Marzo 2026, 19:21 Compartir

La actriz convivió con los invitados, se tomó fotografías con la pareja y celebró junto a ellos este momento tan especial.

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La actriz Zendaya sorprendió a una pareja en Las Vegas al aparecer inesperadamente en una capilla de bodas mientras se encontraba en la ciudad promocionando su nueva película The Drama. Durante la visita, la estrella de Hollywood fue invitada a participar en la ceremonia y terminó firmando el acta matrimonial como testigo, convirtiendo el momento en una experiencia inolvidable para los recién casados. Además, la actriz convivió con los invitados, se tomó fotografías con la pareja y celebró junto a ellos este momento tan especial. En la boda también estuvo presente Alana Haim, integrante de la banda Haim, quien se sumó a la celebración e incluso puso música como DJ durante la fiesta.