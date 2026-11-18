Entre las personalidades mencionadas aparecen Zendaya, Margot Robbie, Florence Pugh, Emily Blunt, Lupita Nyong'o, Sydney Sweeney y Anya Taylor-Joy

La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond abrió una nueva etapa para la franquicia cinematográfica de 007 y también despertó la curiosidad sobre quién será la actriz que lo acompañará en su primera película como el famoso agente secreto.

Ante esta expectativa, la revista estadounidense Variety publicó una selección de 19 intérpretes que podrían convertirse en la próxima Bond Girl, una lista que reúne tanto a figuras consolidadas de Hollywood como a talentos que han comenzado a destacar en grandes producciones.

Entre las personalidades mencionadas aparecen Zendaya, Margot Robbie, Florence Pugh, Emily Blunt, Lupita Nyong'o, Sydney Sweeney y Anya Taylor-Joy, además de otras actrices que, por su trayectoria y experiencia en el cine de acción, podrían encajar en el universo del agente 007.

¿Qué actrices podrían acompañar a Robert Pattinson?

La selección contempla a Adria Arjona, Emily Blunt, Gemma Chan, Marion Cotillard, Chase Infiniti, Lily James, Gugu Mbatha-Raw, Isabela Merced, Inde Navarrette, Lupita Nyong'o, Florence Pugh, Margaret Qualley, Margot Robbie, Anna Sawai, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Sophie Turner y Zendaya.

Entre las propuestas destaca Adria Arjona, quien ha participado en producciones de acción y actualmente cuenta con experiencia interpretando personajes vinculados con el mundo de la investigación y el combate. El crítico Clayton Davis considera que la actriz podría aportar el perfil de una mujer enigmática y peligrosa a la franquicia.

Emily Blunt también figura entre las posibilidades. Su participación en "Sicario" fue uno de los elementos considerados para imaginarla como una experimentada integrante del MI6, mientras que su trayectoria permitiría explorar una Bond Girl con mayor madurez.

Otra alternativa es Gemma Chan, quien ya tiene un vínculo con el universo de 007 al interpretar a la doctora Selina Tan en el videojuego "007 First Light". Su incorporación a la película podría representar una oportunidad para trasladar ese personaje a la pantalla grande.

Zendaya, Florence Pugh y Margot Robbie destacan en la lista

Entre las actrices con mayor proyección internacional se encuentra Zendaya, quien ha trabajado con Denis Villeneuve en la franquicia "Dune". Su experiencia con el director y su presencia en grandes producciones fueron algunos de los argumentos para considerarla como una posible integrante del nuevo universo de James Bond.

Florence Pugh también aparece como una opción atractiva debido a su participación en películas de acción y su interpretación de Yelena Belova en el universo cinematográfico de Marvel. Además, compartirá pantalla con Pattinson en "Dune: Part Three".

Por su parte, Margot Robbie fue considerada por su capacidad para interpretar personajes complejos. La propuesta de Davis contempla que podría dar vida a una antagonista de alta sociedad, con una personalidad tan sofisticada como peligrosa.

La lista también incluye a Lupita Nyong'o, quien ya ha interpretado personajes relacionados con el espionaje y la acción, así como a Anya Taylor-Joy, cuya preparación para proyectos como "Furiosa" respalda su posible participación en una producción de estas características.

Hunter Schafer podría marcar un precedente en 007

Uno de los nombres que sobresale en la selección es el de Hunter Schafer, conocida por su participación en "Euphoria". Su posible incorporación representaría un cambio importante para la franquicia, pues se convertiría en la primera mujer trans en interpretar a una Bond Girl.

La actriz también cuenta con experiencia en producciones de ciencia ficción y forma parte del elenco de "Blade Runner 2099", lo que refuerza su perfil dentro de las propuestas para el nuevo proyecto.

Otras intérpretes consideradas son Sydney Sweeney, quien se preparó físicamente para interpretar a una boxeadora en "Christy"; Margaret Qualley, con formación en danza, y Sophie Turner, reconocida por su papel de Sansa Stark en "Game of Thrones".