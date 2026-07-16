Zendaya llega con maquillaje natural en estreno de 'La Odisea'

Zendaya destacó en Nueva York con un look de belleza minimalista, piel luminosa y maquillaje natural durante la alfombra roja de 'La Odisea'

Zendaya sorprendió durante el estreno en Nueva York de La Odisea con un estilo de belleza minimalista que apostó por una piel luminosa y un maquillaje natural, dejando que su rostro fuera el protagonista de la alfombra roja.

La actriz asistió al evento realizado en el AMC Lincoln Square con un vestido escultural con alas, acompañado de un look de maquillaje creado por el artista Ernesto Casillas, quien optó por una apariencia fresca y discreta.

Una piel luminosa como protagonista

Para la ocasión, Casillas decidió mantener los ojos de Zendaya prácticamente sin maquillaje, prescindiendo de máscara de pestañas y sombras visibles.

En su lugar, destacó las cejas naturales de la actriz y unas pestañas apenas definidas.

"Queríamos que la piel luciera fresca, luminosa y con un bronceado natural", explicó el maquillador en una publicación en Instagram, donde señaló que el objetivo era lograr un acabado radiante con toques de calidez en zonas donde la luz del sol impactaría naturalmente.

El maquillador preparó la piel de Zendaya con productos de Prada Beauty, incluyendo la crema y el contorno de ojos Augmented Skin.

Posteriormente, mezcló la esencia Augmented Skin con la base Reveal Skin Optimizing Foundation para conseguir una cobertura ligera y un acabado natural.

zendaya at the premiere of the odyssey pic.twitter.com/WljjW5GluP — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 14, 2026

Para aportar color al rostro, utilizó los coloretes en crema a polvo. En los labios aplicó el bálsamo labial Prada en tono Astral Pink.

Un contraste entre maquillaje discreto y vestuario llamativo

El estilo de belleza sobrio contrastó con el atuendo elegido por el estilista Law Roach, quien vistió a Zendaya con un diseño de Matières Fécales perteneciente a la colección otoño 2025 de la firma parisina.

El vestido color marfil destacó por su estructura asimétrica, una abertura lateral hasta el muslo, detalles desgastados que simulaban plumas y unas grandes alas que se extendían desde la espalda.

Según la información difundida, Roach habría reservado este diseño para Zendaya desde hace más de dos años, buscando convertirlo en una de las piezas principales de su aparición en la alfombra roja.

La actriz complementó el conjunto con tacones esculturales de Christian Louboutin y más de 30 quilates de diamantes de Chopard, incluyendo unos pendientes con diseño floral.