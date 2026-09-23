Zelda Williams critica uso de IA con imagen de Robin Williams

Zelda Williams volvió a cuestionar los videos creados con inteligencia artificial que imitan la imagen y voz de su padre, Robin Williams

Zelda Williams volvió a pronunciarse contra los videos generados mediante inteligencia artificial que utilizan la imagen y la voz de su padre, el actor y comediante Robin Williams.

La directora de Lisa Frankenstein publicó un mensaje en X después de que comenzara a circular un supuesto video privado del intérprete. Según Zelda, el material fue creado con inteligencia artificial y presenta características que permiten identificar que no se trata de una grabación auténtica.

La hija del actor cuestionó además que personas que se consideran admiradoras de Robin Williams puedan creer que el video es real. En su mensaje, pidió que quienes generan este tipo de contenido dejen al intérprete fuera de sus publicaciones y respeten su memoria.

Zelda expresó su molestia por el uso de la imagen de su padre en contenidos digitales y reclamó a quienes recurren a material generado artificialmente para respaldar determinados mensajes o posturas.

También criticó el entorno de la plataforma donde apareció el contenido y aseguró que decidió volver a pronunciarse porque considera necesario aclarar que el material que circula no corresponde a una grabación real del actor.

La directora concluyó su mensaje con un llamado a la responsabilidad de quienes producen y comparten este tipo de videos, al pedirles que tengan consideración y respeto por la memoria de su padre.

Una petición que Zelda hizo desde 2023

Esta no es la primera ocasión en que Zelda Williams solicita que no le envíen contenidos creados mediante inteligencia artificial con la imagen de Robin Williams.

En octubre de 2023 ya había utilizado Instagram para pedir a los usuarios que dejaran de compartir con ella videos de su padre generados con IA. En aquella ocasión explicó que ese material no era algo que quisiera recibir y pidió que dejaran de producirlo y enviárselo.

La directora también sostuvo entonces que recurrir a la inteligencia artificial para recrear la imagen de su padre no era algo que, en su opinión, él hubiera querido.

Robin Williams murió en 2014

Robin Williams, conocido por películas como Jumanji, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Hook y Mrs. Doubtfire, murió en 2014 a los 63 años.

En años recientes, su imagen ha sido utilizada de manera recurrente en recreaciones digitales generadas con inteligencia artificial, situación que ha llevado a Zelda a pronunciarse públicamente sobre el tema.

El mes pasado, Zelda y sus hermanos, Zak y Cody, reactivaron la cuenta de Instagram de Robin Williams. La decisión tuvo como objetivo hacer frente al uso de la voz y la imagen del actor mediante inteligencia artificial en la plataforma.

La familia busca así recuperar el control sobre la presencia digital del intérprete y reducir la circulación de contenidos generados artificialmente que utilizan su identidad.