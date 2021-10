Zayn Malik recibe sentencia por violencia doméstica

El ex integrante de One Direction fue acusado de insultar y golpear a la madre de su pareja.

Por: Brenda González

octubre, 29, 2021 15:00

El ex integrante de One Direction, Zayn Malik, no respondió a los cargos de acoso a su novia Gigi Hadid y la madre de ésta durante una discusión violenta el pasado 29 de septiembre.

Según documentos judiciales, el cantante fue acusado de agarrar y empujar a a Yolanda Hadid contra una cómoda.

Además, Malik insultó a la madre de su pareja llamándola "p... holandesa de m..." y advirtiéndole que se mantuviera alejada de su hija.

Durante la discusión, el famoso de 28 años también se dirigió a Gigi, diciéndole "defiende a tu pareja de tu p... madre en mi casa", revelaron los documentos de acusación presentados en el condado de Bucks.

Malik también intentó pelear con un hombre, quien estaba presente al momento de los hechos, y quien fue identificado como un guardia de seguridad.

Ante esto, el cantante presentó un acuerdo para cuatro cargos sumarios de acoso en el cual se niega a aceptar su culpabilidad, pero acepta el castigo.

Un juez lo sentenció a 90 días de libertad condicional por cada cargo, o casi un año en total.

Además, debe cursar una clase del manejo de la ira, ser evaluado, y si aprueba, completar un programa de violencia doméstica.

Finalmente, a Zayn también se le ordenó mantenerse alejado de Yolanda Hadid y del hombre con el que intentó pelear.