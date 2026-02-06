Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano

Además de la función que tendrá en la Sultana del Norte, el británico también se presentará en Guadalajara y Ciudad de México

Apenas un día después de anunciar su nuevo disco titulado, The Konnakol, el cantante Zayn Malik anunció su nueva gira mundial para promocionarlo y Monterrey aparece dentro de su lista del tour.

Además de la Sultana del Norte, el británico también se presentará en Guadalajara y Ciudad de México; siendo tres de las siete ciudades de Latinoamérica que forman parte de este tour.

El concierto del exmiembro de One Direction se celebrará este 14 de junio y la preventa será el 12 de febrero, mientras que la venta general será al día siguiente.

De vuelta al estudio

Zayn Malik anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado Konnakol, el cual estará disponible a partir del 17 de abril de 2026 bajo los sellos Mercury Records, Republic Records e Island Records.

El cantante británico dio a conocer la noticia este 4 de febrero a través de sus redes sociales, donde compartió la portada del disco y un mensaje dirigido a sus seguidores, confirmando además el estreno del primer sencillo de esta nueva etapa musical.

Como parte del anuncio, Zayn reveló que el primer sencillo del álbum, “Die for Me”, se estrenará este viernes 6 de febrero.

El tema ya había sido interpretado durante su residencia en Las Vegas, lo que despertó especulaciones entre fans de One Direction, quienes aseguran que podría tratarse de un tema descartado del grupo.

Konnakol llega dos años después de Room Under the Stairs (2024), álbum que marcó el regreso del artista tras una pausa de tres años en su carrera musical.