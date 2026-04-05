Zara Larson defiende a Chappell Roan de sus detractores

Esto dijo sobre críticas hacia la intérprete de 'Good Luck, Babe!' por su trato con la prensa; pero también generó polémica tras mencionar a Taylor Swift.

Zara Larsson se pronunció sobre el trato que recibe Chappell Roan en medio de su creciente fama y cuestionó las críticas hacia la cantante, especialmente por establecer límites frente al acoso mediático.

La artista sueca abordó el tema mientras promociona la nueva etapa de su proyecto Midnight Sun, dejando clara su postura ante la forma en que el público y la industria reaccionan cuando una mujer decide marcar distancia.

¿Por qué Zara Larsson respalda a Chappell Roan?

Larsson fue directa al referirse a la situación que enfrenta Roan, quien ha protagonizado momentos tensos con paparazzi en semanas recientes.

“Mientras más gente la odia, más la amo”, expresó la cantante.

La intérprete también criticó la reacción pública ante este tipo de situaciones y señaló un trato desigual hacia las mujeres en la industria del entretenimiento.

“No me gusta cómo la están tratando. Cuando una mujer tiene límites, la gente se altera. Los hombres pueden hacer cosas violentas y la gente los aplaude, pero cuando una mujer dice ‘dejen de seguirme’, es controversial”.

Señala doble estándar en la industria musical

Para Larsson, este tipo de reacciones evidencian un problema más profundo relacionado con el sexismo en la cultura mediática.

“Es como: ustedes en realidad odian a las mujeres”, afirmó.

Sus declaraciones se dan en un contexto en el que Chappell Roan ha ganado notoriedad no solo por su música, sino por su postura firme frente a la exposición pública.

Cuestiona también la presión de la industria

Más allá del respaldo a Roan, Larsson también habló sobre su propia experiencia dentro de la industria musical, donde dijo sentirse poco interesada en métricas tradicionales como listas de popularidad o reproducciones.

“Jugar al juego de los charts ya no me interesa. Nadie los ve, excepto la gente de la industria y quizá los fans de Taylor Swift”.

La cantante explicó que prefiere enfocarse en la creación artística actual, en lugar de analizar datos que considera “viejos”.

Después de la entrevista donde declaró esto, Larsson aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y recalcó que sí le importa el desempeño comercial de su música, aunque no lo considera el único indicador de valor artístico.

“Sigo pensando que se puede ser un artista increíble y no estar en las listas. No son lo mismo y no deberían serlo para ningún fan”.

La cantante también reconoció que busca mejorar su impacto comercial y no descartó nuevas estrategias para sus próximos lanzamientos.