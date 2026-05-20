Zara Larson dedica cariñoso mensaje a México en español

La artista sueca estuvo de visita como parte de una presentación musical realizada durante el fin de semana en la capital del país.

La cantante sueca Zara Larsson compartió un momento relajado y espontáneo durante su visita a México al aparecer en un video grabado en calles de la Ciudad de México, donde lanzó un breve mensaje en español acompañado de algunos amigos.

“Ciudad de México te quiero mucho mis amigos”, expresó la cantante antes de presentar a las personas que la acompañaban.

Después continuó diciendo frases como “me llamo Zara Larsson” y “es muy bonita Ciudad de México”, mientras sonreía frente a la cámara. También se le escucha decir “cantar bailando” en tono juguetón.

Zara Larsson vía TikTok saludando a México en español! pic.twitter.com/hcLV2vXtAg — Zara Larsson Argentina (@zaralarssonAR_) May 17, 2026

Zara Larsson aprovechó su visita a México

La artista sueca estuvo en México como parte de una presentación musical realizada durante el fin de semana en la capital del país, donde interpretó algunos de los temas más populares de su carrera frente a miles de asistentes.

Durante su show, Zara Larsson incluyó canciones como Lush Life, Never Forget You y Symphony, temas con los que consolidó su presencia internacional dentro del pop.

Zara Larsson cantando 'midnight sun' en el Festival Emblema, México.



via pabloahum pic.twitter.com/5KpgBaYy4Q — Zara Larsson Argentina (@zaralarssonAR_) May 18, 2026

TikTok impulsó nuevamente su música

En los últimos meses, varias canciones de Zara Larsson volvieron a ganar popularidad gracias a TikTok. Entre ellos destacó nuevamente el llamado “meme del delfín” con Symphony de fondo, el cual dominó la red social por meses.

Además de su impacto en redes sociales, la cantante también ha tenido acercamientos con el público latino mediante colaboraciones y presentaciones internacionales. Entre ellas destaca su reciente colaboración con Shakira y la cantante argentina Emilia Mernes.

Actualmente, Zara Larsson mantiene millones de reproducciones mensuales en plataformas digitales y continúa posicionándose entre las artistas pop europeas con mayor alcance internacional.