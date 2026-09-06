Yuridia y Lola Cortés reaparecen juntas en concierto

La actriz participó en una escena proyectada durante el show en la capital para validar la exitosa trayectoria de la cantante.

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Más de 20 años después de protagonizar uno de los momentos más recordados de La Academia, Lola Cortés y Yuridia volvieron a encontrarse, aunque esta vez en circunstancias muy diferentes. Durante el concierto de Yuridia, en las pantallas mostraron a Lola dentro de una escena inspirada en una lectura de tarot, donde terminó dándole a la cantante un mensaje que contrastó con aquellas críticas del pasado: “Vas a ser una gran cantante”.

El momento hizo recordar la participación de Yuridia en la cuarta generación de La Academia, en 2005, cuando Lola Cortés era una de las juezas del reality. Una de sus críticas más comentadas ocurrió después de una interpretación de Yuridia, cuando cuestionó su capacidad para desenvolverse frente a grandes públicos y le preguntó qué haría cuando llegara a escenarios como una plaza de toros o un auditorio.

Ahora, más de dos décadas después, Yuridia respondió a aquella historia desde uno de los escenarios más importantes de su carrera. En el video proyectado, la cantante pregunta si llegará a convertirse en una gran artista y Lola aparece para decirle que será una gran cantante, provocando los gritos y aplausos del público que conocía perfectamente el significado de ese encuentro.

Como parte de su gira Las Cartas Sobre La Mesa, se presentó ante alrededor de 54 mil personas, celebrando más de dos décadas de trayectoria. El espectáculo también contó con invitados como Edith Márquez y Josi Cuen, además de un repertorio que recorrió diferentes etapas de su carrera.

Y aunque las críticas de Lola Cortés siguen siendo recordadas por los seguidores del reality, la propia actriz ha aclarado recientemente que sus comentarios de aquella época estaban relacionados con aspectos interpretativos y no con poner en duda la capacidad vocal de Yuridia.