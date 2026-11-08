Yuri se despide de su gira Icónica Recargado en Monterrey

Yuri cerró su gira Icónica Recargado en la Arena Monterrey con sus grandes éxitos, homenajes a Selena y Michael Jackson, con un sold out de 12,000 personas

Con una presentación llena de nostalgia, música y momentos emotivos, Yuri regresó a la Arena Monterrey para ofrecer el espectáculo de despedida de su gira Icónica Recargado, en una noche que reunió algunos de los temas más representativos de su trayectoria artística y homenajes a grandes figuras de la música internacional.

La cantante veracruzana conquistó nuevamente al público regiomontano con una producción que incluyó diversos cambios de vestuario, bailarines, coreografías y su característico sentido del humor, mientras recorría diferentes etapas de su carrera musical.

Durante el concierto, canciones como “Hola”, “Amiga mía” y “El espejo” formaron parte del repertorio con el que la intérprete despertó recuerdos entre sus seguidores.

Yuri dedica mensaje a las mujeres contra la violencia

Uno de los momentos más emotivos de la velada ocurrió durante la interpretación de “Detrás de mi ventana”, cuando Yuri hizo una pausa para dirigirse a las mujeres presentes y compartir una reflexión sobre la importancia del amor propio y el rechazo al maltrato.

La artista invitó a las asistentes a reconocer su valor y evitar permanecer en relaciones donde sufran violencia, acompañando el mensaje con una de las frases más significativas de la noche:

“Mujeres bellas valen mucho. Ámate, quiérete, no te quedes en un lugar donde te maltrates. No te quedes detrás de esa ventana. Grita si se puede, soy libre y tengo un valor”.

Sus palabras se convirtieron en uno de los instantes destacados del espectáculo, que combinó la música con mensajes dirigidos a su público.

Rinde homenaje a Selena, Rocío Dúrcal y Michael Jackson

La nostalgia también tuvo un lugar especial durante el concierto, cuando Yuri recordó a importantes figuras que dejaron huella en la industria musical.

Uno de los tributos estuvo dedicado a Selena Quintanilla, con la interpretación de “No me queda más”. Posteriormente, la cantante rindió homenaje a Rocío Dúrcal mediante el tema “Como tu mujer”.

Otro de los momentos que sorprendió a los asistentes fue el segmento dedicado a Michael Jackson. La veracruzana interpretó “Beat It” y “Thriller”, acompañada de bailarines que recrearon algunos de los movimientos más reconocidos del Rey del Pop.

Los grandes éxitos de Yuri hacen cantar a la Arena Monterrey

La intérprete reservó una parte importante del espectáculo para las canciones que han acompañado su trayectoria y que se mantienen entre las favoritas de distintas generaciones.

Entre los temas que hicieron cantar al público estuvieron:

“Qué te pasa”.

“El apagón”.

“Cuando baja la marea”.

“Maldita primavera”.

“Amiga mía”.

“El espejo”.

“Detrás de mi ventana”.

Los cambios de vestuario, las coreografías y la interacción con sus seguidores dieron forma a una presentación que repasó diferentes momentos de su carrera artística.

Yuri promete regresar a Monterrey en 2027

Esta presentación representó la decimotercera ocasión en que Yuri se presenta en la Arena Monterrey, escenario donde volvió a encontrarse con sus seguidores para cerrar esta etapa de su gira.

Antes de despedirse, la cantante adelantó que espera regresar a la ciudad durante 2027, con lo que dejó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro con el público regiomontano.

Así concluyó su paso por Monterrey con Icónica Recargado, un espectáculo en el que la música, los homenajes y los recuerdos de su trayectoria fueron los protagonistas.