Yuri revela los episodios de abuso que marcaron su niñez

Yuri recordó uno de los episodios que vivió en el consultorio de su padre, quien era médico, y explicó que decidió contarle lo sucedido.

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Yuri compartió parte de las experiencias difíciles que vivió durante su niñez y habló sobre la importancia de que las niñas y los niños aprendan a reconocer situaciones de riesgo y tengan la confianza de acudir a sus padres para pedir ayuda.

Durante la ponencia “El arte de hacer justicia: cuando la música le da voz a las mujeres”, realizada en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como parte de las actividades de sensibilización, la cantante recordó que cuando tenía cinco años vivió dos situaciones en las que intentaron agredirla sexualmente. También destacó que las enseñanzas de sus padres fueron fundamentales para que pudiera identificar lo que estaba ocurriendo y hablar al respecto.

“Cuando yo tenía cinco años, me quisieron violar dos veces. Y yo recuerdo que mis papás siempre me decían: ‘Que no te toquen ahí, eso es tuyo’”, relató.

Yuri recordó uno de los episodios que vivió en el consultorio de su padre, quien era médico, y explicó que decidió contarle lo sucedido.

“Yo fui a decirle a mi padre: ‘Papá, ese señor que está ahí me agarró ahí’”, compartió.

A partir de su propia experiencia, la cantante también destacó la importancia de buscar apoyo emocional y de contar con espacios donde las personas puedan hablar de lo que han vivido sin temor a ser juzgadas.

“La terapia es muy buena. Yo siempre digo: vayan a terapiarse. Y mucha gente dice: ‘No estoy loca’; no estás loca, pero es importante que nos escuchen”, expresó.

Su mensaje puso sobre la mesa la importancia de escuchar y creer a quienes comparten experiencias de violencia, así como de brindarles acompañamiento. Yuri también recordó que las enseñanzas de sus padres fueron fundamentales para aprender a defenderse y reconocer sus propios límites.

La participación de la cantante contó con la presencia de la magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León.