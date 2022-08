Yuri regresa con Euforia Tour 2022 a la Arena Monterrey

La cantante dio a conocer que su bioserie se encuentra detenida por los derechos, los cuales le pertenecen a Televisa.

Por: Italia Herrera

agosto, 22, 2022 21:33

Con 45 años de trayectoria artística, Yuri se encuentra en los preparativos del Euforia Tour 2022 en la Arena Monterrey el próximo 12 de noviembre y en la Arena Ciudad de México el próximo 4 de noviembre.

La jarocha se quedará una semana en Monterrey y entre platica menciona la situación con su serie biográfica "Esto de la bioserie, los derechos los tiene Televisa y por lo visto todas las bioseries las tienen paradas por el cambio de Univisión con Televisa y a parte por todo lo que pasó en la pandemia, como que todo está parado, no depende ya de mí, eso ya depende de ellos" expresó Yuri.

La serie no puede avanzar hasta que Televisa y los productores den luz verde a la cantante veracruzana, quien recientemente salió de los estragos del Covid-19 "Mi disautonomía fue a consecuencia del Covid-19 que es presión alta, mareos, muchas ansiedades y muchas taquicardias, la verdad fueron cinco meses que no la pase bien porque es horrible tener que estar en mi cama y no poder caminar".

Gracias a la prueba del Covid-19, Yuri nombra el tour, Euforia que significa sensación de bienestar porque lo más importante es su salud, familia y no tanto el tener cinco proyectos a la vez, como lo hacía en años pasados.

La inspiración de la Veracruzana ha llevado muy lejos, recientemente acudió a Colombia junto a Flans y Pandora para mantener el recuerdo de los 80s. El Euforia Tour 2022 tendrá un show llenó de luces, invitados especiales a través de la pantalla, bailarines y la presencia de Yuri en el escenario.