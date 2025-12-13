Yuri obtiene Sold Out con éxito en su concierto en Monterrey

Con una Arena Monterrey abarrotada, Yuri cerró con broche de oro el año con su concierto donde estuvieron presentes más de 12,000 asistentes coreando sus éxitos

Yuri regresa este fin de semana a la Arena Monterrey; la jarocha sigue siendo un ícono atemporal indiscutible, y es que la magnitud de cada producción audiovisual que realiza para sus giras, sumado a la fabulosa interpretación vocal que imprime en sus canciones, ha hecho que cada uno de sus shows sea una experiencia irrepetible para los fanáticos.

Este viernes tiene cita en el coloso de avenida Fundidora, con el tour Icónica que llega recargado, con un espectáculo totalmente renovado, más vestuarios, y sorpresas de su nuevo disco. Precisamente, hace poco estrenó el video de su nuevo sencillo Tuya para siempre, una potente balada, autoría de José Luis Roma, vocalista del dueto pop Río Roma.

“Esa canción llegó a mis manos hace casi dos años, me la dio José Luis Roma, la escuché y pensé: ‘Esto es un fregadazo’, pasó el tiempo, y por las giras no había podido grabarla; espero que las mujeres se identifiquen con esta canción”, compartió Yuri en entrevista para Ventaneado.

Enfocada en su gira, pero también en una nueva producción discográfica, Yuri terminará este 2025 cargada de trabajo, proyectos, y sintiéndose plena con cada ovación del público.

“Estoy muy contenta con lo que está pasando, porque es un nuevo disco que sé que les va a gustar mucho a las mujeres, es un disco de despecho, y ya estoy grabándolo.

“Cierro el año trabajando; en enero me tomo mis vacaciones, unos 15 o 20 días para celebrar mi cumpleaños. Estoy muy contenta, cumpliré (en enero) 62 años, me siento feliz con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, con la familia que tengo, que ha valido la pena, con la carrera que tengo, que es hermosa y que Dios me ha regalado”, compartió.

Miles de fanáticos contarán a todo pulmón junto a Yuri temas emblema como Maldita primavera, Cuando baja la marea, Es ella más que yo, entre muchas más en punto de las 9 de la noche de este viernes 12 de diciembre.